Mulheres afegãs proibidas de praticar desporto pelos talibãs

Ahmadullah Wasiq, membro da comissão cultural dos talibãs,

O governo talibã anunciou que as mulheres afegãs vão ser proibidas de praticar desporto.considerou que o desporto não era apropriado nem necessário para as mulheres e abordou a equipa nacional feminina de críquete."No críquete, elas podem enfrentar uma situação em que o rosto ou corpo não estejam cobertos. O Islão não permite que as mulheres sejam vistas assim", disse, em entrevista à SBS. "É a era dos media, e vão haver fotografias e vídeos, e depois as pessoas vão ver. O Islão e o Emirado Islâmico não permitem que as mulheres joguem críquete ou qualquer outro tipo de desporto em que estejam expostas", acrescentou.Os responsáveis do Conselho de Críquete do Afeganistão afirmam que não foram informados oficialmente sobre a decisão do governo talibã. As atletas femininas estão escondidas no país desde que os talibãs assumiram o poder e algumas relataram ameaças de membros do grupo extremista.

Apesar das promessas de inclusão de mulheres no governo talibã, o executivo interino começou a trabalhar esta quarta-feira sem representação feminina.

De acordo com o The Guardian, a União Europeia e os Estados Unidos já demonstraram preocupação e lamentaram que o governo talibã não seja composto por nenhuma mulher.