Mulheres filmadas a urinar por câmaras ocultas 'abandonadas' pela justiça

Um juiz espanhol deixou em choque um grupo que defende os direitos das mulheres ao encerrar um caso que envolvia as vítimas a serem filmadas, secretamente, a urinar em público. Gravações de cerca de 80 mulheres foram captadas por câmaras ocultas no festival local 'A Maruxaina', na cidade de Cervo, no noroeste de Espanha, e publicadas em sites pornográficos.