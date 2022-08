Mulheres são melhores condutoras de carros com caixa-automática do que homens, revela estudo

As mulheres são melhores condutoras de carros com caixa automática comparativamente com os homens, tendo um tempo de reação mais rápido e capacidade de direção mais estável, revelou um estudo.



Alguns investigadores da Universidade de Newcastle chegaram aos resultados do estudo depois de colocarem homens e mulheres num simulador de um carro com caixa automática. A conclusão aponta para um melhor desempenho do género feminino, com as mulheres a fazerem muito menos movimentos drásticos e apressados.



Um total de 43 condutores masculinos e 33 femininos foram testados, tendo em conta várias situações meteorológicas, avança o jornal The Independent.



O estudo foi publicado na revista Nature Scientific Reports, acrescenta ainda que os designers de carros e os seus fabricantes devem ter em conta o sexo feminino na produção dos veículos para melhorar as interações entre a máquina e o seu condutor.