O presidente norte-americano Joe Biden apelou esta terça-feira aos líderes mundiais para unirem esforços no combate às grandes ameaças globais, da pandemia às alterações climáticas e à cibersegurança, alertando que a próxima década será “decisiva” para o futuro da Humanidade.





“Queremos liderar na resolução dos grandes desafios do nosso tempo, do Covid ao clima, da dignidade humana aos direitos humanos, mas não o queremos fazer sozinhos. A decisão de lutarmos ou não pelo nosso futuro partilhado irá reverberar por gerações. Estamos num ponto de viragem da História”, frisou Biden no seu discurso perante a 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, garantindo que os EUA “estão prontos para trabalhar com qualquer nação que procure resolver os problemas partilhados de forma pacífica, mesmo se não estivermos de acordo noutras áreas”. Um recado para a China, referência sempre presente mas nunca mencionada no discurso do presidente americano, que garantiu ainda que a América continuará a defender a democracia e o estado de Direito, mesmo no contexto de uma “competição vigorosa”.