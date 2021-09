Biden na ONU assegura que Estados Unidos "não procuram uma nova Guerra Fria"

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assegurou esta terça-feira que os Estados Unidos "não procuram uma nova Guerra Fria", na sua primeira intervenção perante a Assembleia Geral das Nações Unidas.

Numa óbvia alusão ao confronto que decorre com a China, Biden insistiu que "não procura uma nova Guerra Fria ou um mundo dividido em blocos" e acrescentou que os Estados Unidos "estão prontos para trabalhar com todas as nações que se comprometam e procurem uma solução pacífica para partilhar os desafios, mesmo que existam intensos desacordos noutros domínios".

O líder da Casa Branca também assegurou que o seu país regressará plenamente ao acordo sobre o programa nuclear iraniano caso o Irão "faça o mesmo" e prometeu impedir que Teerão consiga obter a bomba atómica.