O presidente norte-americano, Joe Biden, garante que vai manter contactos de alto nível com a França, numa tentativa para acalmar a indignação francesa à anunciada aliança entre os EUA, o Reino Unido e a Austrália. A informação foi avançada pela porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, adiantando que a França foi informada com antecedência sobre o pacto. Horas depois, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken frisou que a França é um parceiro vital para a segurança mundial, explicando que o acordo se destina a conter a expansão da China na região do Indo-Pacífico. E criticou os esforços da China para “intimidar” outros países da região.









A nova aliança, denominada AUKUS, visa garantir a paz e a estabilidade na região e permitirá à Austrália, através da partilha de tecnologia, construir oito submarinos nucleares, numa decisão sem precedentes. Ao mesmo tempo, coloca em causa um contrato francês, de 34 mil milhões de euros, para vender submarinos à Austrália.





"Cooperamos de forma incrivelmente próxima com a França em muitas prioridades no Indo-Pacífico, mas também em todo o Mundo. Vamos continuar a fazê-lo", disse Blinken, acrescentando que as autoridades americanas estiveram em contacto com seus homólogos franceses nas últimas 24 a 48 horas para discutir o negócio, inclusive antes do anúncio.

A China já fez saber que EUA, Austrália e Reino Unido estão a “prejudicar gravemente a paz e a estabilidade”.