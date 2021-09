ONU aprova prolongamento da sua missão por mais seis meses no Afeganistão

O Conselho de Segurança prolongou esta sexta-feira a missão da ONU no Afeganistão, a UNAMA, até 17 de março, numa resolução em que também apela para os talibãs apresentarem um "governo inclusivo e representativo".

A resolução, aprovada por unanimidade pelos 15 membros do Conselho, insiste na "importância do estabelecimento de um governo inclusivo e representativo" no Afeganistão e pede "a participação plena, igualitária e significativa das mulheres e o respeito pelos direitos humanos, inclusive para mulheres, crianças e minorias".

Além de um relatório a ser entregue pelo secretário-geral da ONU, António Guterres, até 31 de janeiro de 2022, com "recomendações estratégicas e operacionais para o mandato da UNAMA", Guterres é também instado a pronunciar-se a cada dois meses com 'briefings' ao Conselho de Segurança sobre a situação no Afeganistão e o trabalho da missão.