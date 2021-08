Secretário-geral da ONU apela ao diálogo entre talibãs e Governo para cessar-fogo no Afeganistão

O secretário-geral da ONU, António Guterres, instou esta sexta-feira os talibãs a cessarem hostilidades e negociarem com o Governo do Afeganistão, alertando que uma tomada do poder pela força desencadeará uma guerra civil ou isolamento internacional.

"A mensagem da comunidade internacional para aqueles que estão em guerra deve ser clara: tomar o poder pela força militar é uma causa perdida. Isso só pode levar a uma guerra civil prolongada ou ao isolamento completo do Afeganistão", salientou António Guterres, em declarações aos jornalistas.

O ex-primeiro ministro português alertou para os "tremendos danos" que os combates nas cidades afegãs estão a causar.