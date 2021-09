Guterres pede fim da violência a todos os afegãos

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, exortou todos os afegãos a pararem de imediato com a violência no país, num relatório enviado este fim de semana ao Conselho de Segurança da organização.

"Apelo ao fim imediato da violência, ao respeito pela segurança e pelos direitos de todos os afegãos e ao cumprimento das obrigações internacionais do Afeganistão, incluindo todos os acordos internacionais a que o país aderiu", escreveu Guterres num documento a que a agência de notícias francesa AFP teve acesso este domingo.

"Exorto os talibãs e todas as outras partes a darem provas da máxima contenção para a proteção de vidas e para garantir a satisfação das necessidades humanitárias", acrescentou o secretário-geral da ONU no mesmo documento, que foi elaborado no âmbito da renovação do mandato da missão das Nações Unidas no Afeganistão, que termina em 17 de setembro.