Musk arrisca pagar fortuna para desistir de compra do Twitter

Elon Musk, um dos homens mais ricos do Mundo e dono da Tesla e da Space X, está a ponderar desistir da compra do Twitter, de acordo com a imprensa internacional, o que poderá ter também um preço bastante elevado.Através de um tweet, o milionário denunciou esta semana que o "acordo não pode avançar" enquanto a plataforma não fornecer "dados detalhados sobre contas falsas", pedido ao qual parece improvável que o Twitter atenda. Assim sendo, aquele que era já considerado o maior negócio do século, no valor de 41,2 mil milhões de euros, poderá ir por água abaixo, mas com um custo altíssimo para Elon Musk.O acordo prevê uma taxa de rescisão de mil milhões de dólares (947,9 milhões de euros), equivalente a menos de 1% do património líquido do dono da Tesla. Todavia, a taxa também se aplica ao Twitter, se a administração quiser desistir do negócio por questões regulatórias ou se surgir uma oferta mais alta de outro comprador. Num destes casos, seria a plataforma a acartar com o encargo de ressarcir Musk.Em caso de conflito, a resolução do litígio pode mesmo ter de passar pela barra dos tribunais. Mas se Musk optar pela via judicial, terá de provar que o Twitter deturpou o estado dos seus negócios ao estimar nos seus registos regulatórios que os ‘bots’ (robôs) representam 5% ou menos da sua base de usuários e que esse facto justifica o fim do acordo.Elon Musk negou esta sexta-feira as acusações de assédio sexual imputadas por uma comissária de bordo. Todavia, de acordo com uma reportagem do site ‘Business Insider’, a SpaceX, uma das companhia fundadas por Musk, teria pago cerca de 247 mil euros à comissária, em troca do seu silêncio.