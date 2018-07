Na Nova Zelândia há uma empresa onde só se trabalha quatro dias por semana

Perpetual Guardian arriscou e os resultados já se fazem sentir.

Os números não enganam: desde que uma empresa na Nova Zelândia experimentou um novo modelo laboral, com quatro dias de trabalho por semana, o stress generalizado dos funcionários desceu 7%, enquanto o estímulo, empenho e sensação de empoderamento no local de trabalho melhorou significativamente. No total, o nível de satisfação subiu 5% e a produtividade 20%.

Os resultados são de um teste da empresa Perpetual Guardian, que decidiu implementar este modelo entre os meses de Março e Abril deste ano aos seus 240 trabalhadores, com um horário de trabalho de 4 dias por semana com 8h, mas com um salário equivalente a um período de cinco dias, diz a Sábado.