Anda 30 quilómetros a pé para chegar ao trabalho

Walter Carr, um homem do estado do Alabama, nos Estados Unidos, foi surpreendido por Luke Marklin, CEO da empresa onde trabalha, que lhe ofereceu um carro depois de saber que o colaborador tinha andado cerca de 30 quilómetros a pé para chegar ao emprego a horas, no primeiro dia de trabalho.



Walter saiu de casa ainda de madrugada para chegar a horas ao local de trabalho mas a polícia acabou por interceta-lo por volta das quatro horas da manhã, quando já tinha percorrido cerca de 30 quilómetros, relata a CBS News. Os agentes ofereceram-lhe o pequeno-almoço antes de o levar até à morada onde tinha o seu primeiro trabalho de mudanças, em casa de uma cliente.



A mulher que tinha solicitado os serviços da empresa de mudanças acabou por partilhar numa extensa publicação na rede social Facebook sobre o assunto.



Jenny conta que foi surpreendida pela polícia na manhã em que tinha marcado os serviços de mudança e o jovem Walter foi o primeiro a chegar, dizendo-se pronto para começar antes de toda a equipa chegar, recusando a oferta de um quarto para descansar em casa da cliente.

A publicação, com grande notoriedade das redes sociais, acabou por chegar ao conhecimento do diretor de Walter, que se mostrou orgulhoso do seu colaborador e quis agradecer-lhe.

This is an incredible story. The grit and heart Walter showed defines Bellhops' culture precisely. I'm really proud to be on the same team as Walter... we set a high bar on service and he just raised it. Look forward to thanking him in person this week. https://t.co/Fr4ytu5CM1