Namoro de Lula da Silva com Janja sobreviveu à cadeia e pode continuar no Palácio do Planalto. Lula casa-se com a terceira mulher esta quarta-feira

entre 1990 e 1994, especializando-se em História e Gestão Social e Desenvolvimento Sustentável

Trabalhou em três empresas ao longo de vários anos mas em 2020 decidiu reformar-se.





Janja não é uma figura pública nas redes sociais, conta com o perfil do Instagram fechado e somente 763 seguidores. No entanto, decidiu criar uma conta no Twitter para apoiar o ex-presidente e ficou conhecida como Janja "Lula".

Janja "Lula" é o nome pelo qual ficou conhecida no Brasil quando criou uma conta do Twitter para apoiar o amigo Lula da Silva. Mal a mulher de 55 anos sabia que viria a tornar-se sua esposa. Rosângela da Silva conhece o ex-presidente há décadas, mas só em 2017 - ano em que morreu a segunda mulher de Lula - é que começaram a namorar. Uma relação que teve de enfrentar vários altos e baixos.Nascida no interior do Paraná, no Brasil, Janja formou-se em Sociologia pela Universidade Federal do Paraná (UFPR),Além de exercer a sua profissão, Rosângela sempre esteve muito ligada à política e participava em atividades partidárias do então presidente.Ligada ao Partido dos Trabalhadores desde 1983, não poupou esforços quando Lula esteve 580 dias preso em Curitiba. A mulher foi presença ativa nas vigílias organizadas ao lado da prisão em que o ex-presidente estava.Janja tem sido figura presente em quase todos os eventos partidários em que Lula participa e não tem medo da exposição. No lançamento da campanha do candidato à presidência, em São Paulo, a 7 de maio, a socióloga apresentou o jingle da pré-campanha como um presente de casamento para o noivo e até cantou excertos da canção "Sem Medo de Ser Feliz", de Leonardo Leone.Caso saia vitorioso das eleições presidenciais, Lula da Silva volta a ser Presidente do Brasil e a mulher, Rosângela, a primeira-dama.