Nancy Rockwell, a menina de quatro anos que nasceu com o coração do lado errado

Uma menina de quatro anos, que nasceu com o coração do lado errado, foi sujeita a uma cirurgia pioneira.

Nancy Rockwell nasceu com apenas uma válvula cardíaca, os intestinos emaranhados, o apêndice virado ao contrário e sem baço.

Depois de passar por quatro grandes operações, incluindo três procedimentos de coração aberto, a menina viu a sua vida melhorar.

"A operação mais recente mudou a vida da Nancy. Tem mais energia, agora pode comer corretamente e gosta de brincar com os dois irmãos", contou a mãe, Kayleigh à publicação Mirror.

"Disseram-nos que não sobreviveria sem essa operação e estávamos extremamente preocupados. Demorou mais de seis horas, o que pareceu o tempo uma eternidade, mas os cirurgiões disseram-nos que correu tudo bem. Foi um alívio", revelou.

A mãe da pequena Nancy soube ainda durante a gravidez que a filha tinha um isometrismo arterial de anormalidades cardíacas, uma condição que afeta uma em cada dez mil crianças.

A criança, que nasceu no St Thomas Hospital, em Londres, foi depois transferida para unidade especializada de Evelina London Children's Hospital. A primeira cirurgia ao coração foi aos nove meses.

A saúde de Nancy melhorou significativamente no ano passado através das intervenções cirúrgicas às quais foi sujeita. "Devemos a vida da Nancy à equipa de cardiologia de Evelina", sublinhou a mãe.

Recentemente, a família da menina, composta pela mãe Kayleigh, a mulher Kirsty e os filhos Oscar (seis anos) e Reggie (seis meses) acenderam as luzes do London Eye, num ato que marco o 150º aniversário do Evelina Children’s Hospital.