"Não me importo que não goste de negros": Rapper 50 Cent apoia Donald Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conta com o voto de mais um nome de peso. O rapper 50 Cent assumiu esta segunda-feira na rede sociail Instagram que apoia do magnata norte-americano em detrimento do candidato democrata Joe Biden.A razão? O plano fiscal proposto por Joe Biden não agradou ao 'rei' do hip-hop uma vez que prejudica principalmente os ricos. O rapper de Nova Iorque, dono de uma fortuna considerável, não gostou da proposta de 62% de impostos no estado norte-americano onde vive e não hesitou em demonstrar o seu desagrado."Que porcaria é esta. Vota Trump", começou por dizer. "Não me importo que não goste de negros, 62% está maluco".Após ser acusado de que apoiava Donald Trump uma vez que os impostos propostos por Trump prejudicam os ricos, o cantor de 45 anos decidiu responder assim de forma irónica: "Acabei de me lembrar que estou falido, estou à procura de um generoso empréstimo, alguém me pode ajudar".