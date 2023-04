“Isto é monumental, épico e estou orgulhosa”, afirmou Stormy Daniels na primeira reação depois de Donald Trump, de 76 anos, ter sido acusado por 30 crimes de fraude, num processo que promete aquecer as Presidenciais de 2024.A atriz pornográfica no centro do processo - terá tido sexo com Trump em 2005 e recebido 130 mil dólares para ficar em silêncio, verba paga pelo advogado do ex-presidente e que este declarou como despesas legais, incorrendo em fraude - confessou já ter recebido ameaças de morte nas redes sociais. “Já escreveram que me vão matar. Se tenho medo? Sim, pela primeira vez. É especialmente assustador porque Trump está a incitar à violência”, disse ao The Times.