Saiba quem é 'Stormy Daniels', a atriz de filmes porno que pode colocar Donald Trump na prisão

Stephanie Clifford, conhecida na indústria pornográfica como Stormy Daniels, alega ter tido relações sexuais com o ex-presidente norte americano Donald Trump e que este lhe pagou, quando decorriam as eleições de 2016, para permanecer calada sobre o assunto. Alegadamente o advogado de Trump da altura, Michael Cohen, fez um pagamento de cerca de 120 mil euros para impedir a atriz pornográfica de tornar público um suposto caso intímo com o ex-presidente uma década antes.Nascida no estado do Louisiana, nos Estados Unidos da América, conta num livro lançado em 2018, publicação onde também revelou o alegado caso com Trump, que teve uma infância complicada, onde era abusada sexualmente com frequência e vivia na pobreza. Em adolescente muda-se para a Califórnia para entrar na indústria pornográfica. Trabalhou como dançarina exótica, atriz, diretora e produtora de filmes para adultos.

Conheceu Donald Trump em 2006, num torneio de golfe, no Nevada, segundo conta no livro. A própria diz que o segurança do ex-presidente norte-americano, nessa altura, a levou para o quarto dele, onde esperava apenas jantar, mas acabou por existir uma relação sexual porque foi-lhe prometido que entraria no programa de televisão de Trump, "The Apprentice". Após esta situação, Donald Trump alegadamente disse a Daniels que não podia entrar no programa.



Segundo a CNN Brasil, Daniels revelou em 2011 numa entrevista ao canal de televisão norte-americano CBS que tinha acordado com a revista In Touch contar o relacionamento sexual que teve com Trump por uma quantia de cerca de 13 mil euros. Daniels conta que esse acordo não foi possível porque o advogado de Trump na altura, Michael Cohen ameaçou processar essa publicação.



Eleições, dinheiro e silêncio



Quando em 2016, decorriam as eleições e Trump concorria a presidente dos EUA, Michael Cohen alegadamente pagou cerca de 120 mil euros a Daniels para permanecer em silêncio, fez o pagamento do 'seu bolso' e alegadamente recebeu posteriormente uma compensação de Donald Trump. Daniels processou Trump com o objetivo de anular o acordo de silêncio que alegadamente tinha sido feito, mas o processo foi arquivado e o juiz ordenou que ela pagasse cerca de 270 mil euros ao ex-presidente norte-americano pelo dinheiro que tinha gasto no processo judicial.