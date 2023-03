Advogado de Trump afirma que ex-presidente do EUA não vai ser algemado quando for detido na terça-feira

Os advogados de Donald Trump dizem que o ex-presidente dos EUA não vai ser algemado quando for detido e presente a tribunal, na terça-feira, em Nova Iorque, EUA, após ter sido acusado no processo em que é suspeito de ter pago a uma atriz pornográfica para não revelar uma alegada relação sexual entre ambos, que terá acontecido em 2006. O pagamento terá sido feito quando decorriam as eleições presidenciais de 2016.O facto de Donald Trump não ser algemado quando for detido surge de um acordo entre os seus advogados e o gabinete dos procuradores de Manhattan, revelou um dos advogados do ex-presidente norte-americano, Joe Tacopina, citado pela agência Reuters."Não sei como isto vai acontecer. Não há um manual que descreva como se acusa um ex-presidente dos Estados Unidos da América no tribunal criminal", afirmou Tacopina. "Inicialmente ficámos todos chocados. Não acreditávamos que iriam realmente avançar com isto, porque não há aqui crime", acrescentou.Donald Trump é acusado de ter pago a uma atriz pornográfica, Stormy Daniels , para permanencer em silêncio sobre uma alegada relação sexual que ambos tiveram quando se conheceram em 2006.