NASA convida público a enviar nomes a bordo de robô que vai à Lua

A NASA está a convidar as pessoas a enviar os seus nomes para a superfície da Lua a bordo do primeiro robô lunar. O VIPER tem como missão aterrar no Polo Sul lunar para desvendar os mistérios da água e compreender melhor o ambiente onde a NASA planeia aterrar a primeira mulher e a primeira pessoa de cor ao abrigo do programa Artemis.No âmbito da campanha 'Send Your Name with VIPER' (tradução: envie o seu nome com o VIPER), a NASA aceitará nomes recebidos até 15 de março. Uma vez enviados, a agência irá recolher os nomes e colocá-los no robô. site onde pode colocar o seu nome também permite aos participantes criar e descarregar uma recordação virtual - um cartão de embarque para a missão VIPER - para comemorar a experiência."Com o VIPER vamos estudar e explorar partes da superfície da Lua onde nunca ninguém esteve antes e com esta campanha estamos a convidar o mundo a fazer parte dessa viagem arriscada, mas gratificante", disse Nicola Fox, administradora associada da Direção de Missão Científica.