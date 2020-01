NATO condena ataques a bases norte-americanas e pede contenção a Teerão

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) condenou esta quarta-feira os ataques do Irão a bases norte-americanas no Iraque, em retaliação pela morte do comandante da força de elite iraniana, pedindo contenção a Teerão.

"Condeno os ataques de mísseis iranianos às forças norte-americanas no Iraque", afirma Jens Stoltenberg, numa publicação feita na rede social Twitter.

I condemn the Iranian missile attacks on US & @coalition forces in Iraq. #NATO calls on Iran to refrain from further violence. Allies continue to consult & remain committed to our training mission in Iraq. pic.twitter.com/6PdXMZxSNB