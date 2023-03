O ministro do Interior italiano, Matteo Piantedosi, disse, no domingo, que o número de mortos no naufrágio ao largo da costa italiana pode ultrapassar as 100 pessoas.De acordo com a agência Reuters, esse balanço é efetuado tendo em conta que os sobreviventes afirmam que estavam cerca de 180 pessoas no barco. Os números oficiais, até ao momento, apontam para 62 mortos.