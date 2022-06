Naufrágio mais profundo do mundo encontrado 80 anos depois nas Filipinas

Anteriormente, o título de naufrágio mais profundo pertencia ao navio USS Jonhston, encontrado pelo mesmo mergulhador a cerca de 6 mil metros.



O navio USS Escort Samuel B. Roberts, conhecido como Sammy B., foi encontrado a uma profundidade de aproximadamente 7 mil metros, nas Filipinas. A descoberta ganhou o título de naufrágio mais profundo do mundo. De acordo com o jornal The Mirror, Victor Vescovo, um mergulhador que já descobriu diversos naufrágios, localizou os destroços da embarcação na passada quarta-feira.A embarcação foi descoberta 80 anos depois do naufrágio, durante a Segunda Guerra Mundial. A tripulação do Sammy B. foi atingida por três navios militares japoneses, incluindo o maior navio de guerra já construído, em outubro de 1944. A bordo seguiam 224 tripulantes. 89 pessoas perderam a vida.

Part of the dive on the Sammy B. It appears her bow hit the seafloor with some force, causing some buckling. Her stern also separated about 5 meters on impact, but the whole wreck was together. This small ship took on the finest of the Japanese Navy, fighting them to the end. pic.twitter.com/fvi6uB0xUQ