Um submarino militar indonésio com 53 pessoas a bordo desapareceu durante exercícios ao largo da ilha de Bali, temendo-se que se tenha afundado. Aviões que sobrevoaram o local encontraram apenas uma mancha de óleo, o que poderá confirmar os piores receios das autoridades filipinas.









A última comunicação do submarino ‘KRI Nanggala-402’ ocorreu na madrugada desta quarta-feira, durante um teste de lançamento de torpedos, quando a embarcação se encontrava a cerca de 100 quilómetros de Bali. O alerta foi dado depois de o comando naval não ter recebido qualquer relatório da tripulação, como era suposto.

Aviões que sobrevoaram a última posição conhecida do submarino deram conta de uma mancha de óleo à superfície da água, o que poderá apontar para danos nos tanques de combustível. Dois navios equipados com sonar estavam esta quarta-feira a caminho do local, e as autoridades indonésias pediram ajuda à Austrália, Índia e Singapura.





A profundidade na zona onde o submarino desapareceu é de 600 a 700 metros. A embarcação, construída em 1977 na Alemanha, só está preparada para resistir à pressão até aos 250 metros. As autoridade dizem que ainda é cedo para especular sobre o sucedido e adiantam que o submarino pode ter sofrido apenas uma avaria nas comunicações.