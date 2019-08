Navio no Mediterrâneo resgata 160 pessoas

O navio espanhol pertencente à organização Open Arms resgatou este sábado do mar Mediterrâneo mais 39 migrantes, a somar às 121 pessoas que já se encontravam a bordo à espera de poder atracar num porto disposto a recebê-los. De momento, o total de passageiros a bordo do ‘Open Arms’ é 160, incluindo três mulheres grávidas e, pelo menos, quatro menores.Oscar Camps, o fundador da organização, partilhou nas redes sociais o resgate dos 39 migrantes e sublinhou que permanecem "sem um porto seguro para desembarcar".O navio, que já tinha sido impedido de atracar em Malta e se encontra agora em águas internacionais, ao largo da ilha italiana de Lampedusa, foi este sábado visitado pelo ator Richard Gere e a sua mulher, a empresária espanhola Alejandra Silva, que levou provisões para os migrantes e para a tripulação.Durante a visita, Richard Gere declarou que todos os passageiros se encontravam "bem" e mostrou-se satisfeito com o trabalho da organização Open Arms.A ONG, que entretanto já pediu acolhimento para os migrantes resgatados a França, a Espanha e à Alemanha, foi ameaçada pelo governo de Itália, que admite multar a organização no caso de a embarcação humanitária entrar nas suas águas territoriais.Richard Gere dirigiu-se ao governo italiano e pediu para este "parar de ‘demonizar’ pessoas" e, ao invés disso, ajudar os migrantes que estão a bordo do navio há mais de uma semana.