Netflix abre centro de produção europeu em Espanha

14:32

A Netflix prepara-se para abrir em Setembro o primeiro centro europeu de produção, em Madrid, depois do sucesso obtido com a série "La Casa de Papel". O espaço será o centro de produção de conteúdos originais em espanhol, incluindo títulos novos e outros já existentes.

O centro localizar-se-á na "Ciudad de la Tele", um novo campus com 22 mil metros quadrados, criado e dirigido por uma empresa de serviços de produção audiovisual.



A Netflix irá ocupar três estúdios de 1.200 metros quadrados e poderá ainda expandir-se quando estiver concluída a construção do espaço, de acordo com um comunicado divulgado pelo Grupo Secuoya, uma empresa líder na produção de conteúdos audiovisuais.

O vice-presidente de originais internacionais da Netflix, Erik Barmack, considera que "Espanha tem uma rica herança de criação de conteúdos inovadores e imersivos e estamos entusiasmados em fortalecer o nosso investimento no coração cultural de Madrid. De San Sebastián a Santiago do Chile de Toronto a Tóquio, os conteúdos em espanhol têm sido saboreados pelos membros da Netflix, em todo o mundo".



A plataforma irá empregar cerca de 13.000 pessoas, entre atores, técnicos e outros elementos de produção.

Decorrem atualmente 20 formatos espanhóis originais em fase de produção na Netflix. Entre as próximas estreias espanholas destaca-se "As Telefonistas" e "Elite".

A empresa está também a negociar o investimento em títulos licenciados e co-produções criados por televisões e produtores de Espanha, para lançar mundialmente séries como "Fariña" e "La Catedral del Mar".

A Netflix também anunciou recentemente um acordo global com o criador de "La Casa de Papel", que é até à data a série mais vista na plataforma em língua não inglesa.