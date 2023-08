Nicolas Sarkozy vai ser julgado em 2025

O ex-presidente francês Nicolas Sarkozy vai ser julgado no início de 2025 pelas acusações de ter financiado ilegalmente a sua campanha eleitoral de 2017 com fundos alegadamente do então líder líbio, Muammar Kaddafi.

A Procuradoria Nacional das Finanças anunciou esta sexta-feira que os juízes responsáveis pelo caso concluíram a investigação e processaram Sarkozy e outras 12 pessoas, incluindo os ex-ministros Claude Guéant, Brice Hortefeux e Éric Woerth.

Sarkozy - que foi chefe de Estado em França entre 2007 e 2012 -- é alvo de quatro acusações: recebimento de fundos públicos desviados, corrupção passiva, financiamento ilegal de campanha eleitoral e associação criminosa com vista à prática de um crime.