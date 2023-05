Tribunal rejeita recurso de Nicolas Sarkozy e confirma sentença de 3 anos de prisão por corrupção e tráfico de influência

O ex-presidente francês, Nicolas Sarkozy, viu rejeitado esta quarta-feira o recurso contra a condenação que lhe foi aplicada no Tribunal da Relação de Paris, avança a agência Reuters. Recorde-se que Sarkozy foi condenado em 2021 por corrupção e tráfico de influências.O tribunal manteve uma sentença de prisão de três anos, sendo que dois estão suspensos e Sarkozy poderá usar uma pulseira eletrónica.Foi em 2021 que o Tribunal de primeira instância considerou o antigo líder francês culpado de ter tentado subornar um juiz e de ter exercido influência em troca de informações confidenciais sobre uma investigação às finanças da sua campanha de 2007. O ex-presidente nega todas as acusações.Nicolas Sarkozy, atualmente com 68 anos, cumpriu um mandato como presidente francês de 2007 a 2012.