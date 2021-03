O antigo presidente francês Nicolas Sarkozy foi ontem condenado a três anos de prisão por corrupção e tráfico de influências. O tribunal considerou provado que subornou um magistrado em troca de informações sobre um processo judicial em que era alvo.









“Sarkozy aproveitou-se do seu estatuto e das relações que desenvolveu [quando era presidente]”, considerou a juíza Christine, que presidiu ao julgamento e não teve dúvidas em condenar o ex-chefe de Estado a três anos de cadeia, dois dos quais com pena suspensa. Na prática, Sarkozy teria de cumprir um ano de prisão efetiva, mas a pena poderá ainda ser substituída por detenção domiciliária com pulseira eletrónica durante o mesmo período. Sarkozy, de 66 anos, já disse que vai recorrer.

O caso remonta a 2013, quando o ex-presidente e o seu advogado, Thierry Herzog, foram apanhados em escutas telefónicas a oferecer um prestigiado cargo no Mónaco ao juiz Gilbert Azimet em troca de informações sobre um processo em que Sarkozy é acusado de aceitar pagamentos ilegais da herdeira do império dos cosméticos, Liliane Bettencourt, entretanto falecida, para a sua campanha eleitoral de 2007.





Além deste caso, Sarkozy enfrenta ainda outras duas investigações, uma relacionada com o financiamento da campanha de 2012 e outra com alegadas doações do antigo ditador líbio Muammar Kadhafi para a campanha de 2007.