Nicole Kidman e Keith Urban doam 500 mil dólares para apoiar bombeiros na Austrália

A atriz e produtra, Nicole Kidman, e o companheiro, Keith Urban, juntaram-se a um grupo de celebridades e doaram cerca de 500 mil dólares às forças de combate aos incêndios na Austrália.O músico Keith Urban divulgou ainda, no Twitter, uma lista de diversos links onde as pessoas e fãs podem fazer as suas doações para apoiar o combate às chamas.Também a estrela da Pop, Pink, terá feito uma doação de valor semelhante à do casal. A cantora e compositora mostrou-se 'totalmente devastada' e comprometeu-se a entregar cerca de 500 mil dólares aos bombeiros locais.Milhares de animais já perderam a vida nos incêndios da Austrália, centenas de casas foram destruídas e várias pessoas estão desaparecidas.