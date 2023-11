Noivo mata noiva e vários convidados em casamento trágico na Tailândia

Chaturong Suksuk, noivo de 29 anos, matou a noiva e três convidados no próprio casamento, antes de se suicidar, na Tailândia, no sábado.O paratleta e antigo soldado terá abandonado abruptamente a cerimónia, antes de regressar com uma arma. Disparou contra a mulher, de 44 anos, a mãe da noiva, de 62, e a irmã, de 38.Duas pessoas foram atingidas por balas perdidas e uma delas acabou por morrer, já no hospital.O noivo, que depois se suicidou, estaria "alcoolizado", garante a polícia local, citada pela BBC. A arma do crime terá sido comprada no ano passado.Alguns convidados, citados pela imprensa local, relataram que o casal teve uma discussão durante o evento. Os amigos e familiares acrescentam que o noivo mostrava alguma "insegurança" com a diferença de idades entre os dois.Os motivos que levaram ao ataque continuam por apurar, mas as autoridades esperam fechar o caso "em breve".Chaturong, que perdeu uma perna a cumprir serviço militar, e Kanchana viviam há três anos juntos, antes de terem decidido casar. O noivo conseguiu uma medalha de natação paraolímpica numa competição continental asiática.