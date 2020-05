Nome do filho de Boris Johnson é uma homenagem aos médicos que o salvaram da Covid-19. Saiba qual é

Boris Johnson, decidiu homenagear os médicos que lhe salvaram a vida enquanto esteve internado para combater a infeção provocada pela covid-19 ao escolher o nome do seu filho mais novo. A criança, fruto da relação com Carrie Symonds, nasceu na passada quarta-feira e chama-se, foi agora revelado, Wilfred Lawrie Nicholas.Os dois primeiros nomes são uma homenagem aos avós dos pais, mas Nicholas tem um significado mais profundo e remete para Nick Price e Nick Hart - dois dos protagonistas do internamento do chefe de governo britânico, que até agora se mantinham no anonimato, no hospital St. Thomas, em Londres.Boris Johnson, de 55 anos, foi o primeiro líder mundial a ser diagnosticado com a doença, a 26 de março, inicialmente com sintomas ligeiros de tosse e febre, o que o levou a continuar a trabalhar durante o período de isolamento. Depois de os sintomas terem piorado, foi internado num hospital em 5 de abril, tendo sido transferido para a Unidade de Cuidados Intensivos, onde foi tratado por um enfermeiro português