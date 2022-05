Norte-americano é atacado por cão que tinha adotado e processa canil

Anthony Pavone, 24 anos, foi atacado por um pitbull de 5 anos em maio de 2019.Pavone está a processar o Animal Care Centers of NYC (ACC) e diz que o "cão era perigoso e nunca deveria ter sido oferecido ao público". O processo em tribunal foi iniciado na semana passada.Durante a tarde do Dia da Mãe, Anthony Pavone ia a sair de casa quando o pitbull tentou morder-lhe a perna. O homem conseguiu defender-se mas caiu de costas. O animal agarrou-lhe no braço e cabeça, fazendo vários ferimentos. A mãe da homem atirou uma cadeira ao animal, fazendo com que este soltasse o braço direito do filho, antes de começar a atacar o esquerdo. O pai de Pavone conseguiu intervir, agarrou o animal e colocou-o no pátio de casa.Agora, o nova iorquino de 24 anos está a processar o abrigo animal da cidade por alegadamente ter deixado que um animal perigoso fosse adotado. "Deveriam ter feito uma pesquisa sobre o passado do animal e perceber se ela era perigoso antes de o entregarem a uma família", diz Pavone ao The New York Post.Na altura do ataque, em 2019, o cão foi devolvido ao canil, que ia avaliar se o animal deveria ou não ser abatido.