Nova Iorque apresenta acordo para legalizar canábis para uso recreativo

"Quando este projeto for finalmente votado e assinado, Nova Iorque poderá dizer que finalmente acabámos com as leis de justiça criminal prejudiciais que não fizeram nada para além de arruinarem a vida das pessoas", afirmou a senadora democrata Liz Krueger, que liderou as negociações na Câmara Alta.

O estado norte-americano de Nova Iorque fechou esta quinta-feira um acordo para a legalização da canábis para usos recreativos.De acordo com o jornal The New York Times, a medida é aplicada a adultos com 21 anos ou mais. Autoridades esperam agora que a medida ajude a acabar com os vários anos de "policiamento racialmente desproporcional" entre vários grupos raciais.Em caso de aprovação do projeto, a droga poderá ser entregue aos consumidores e permitida em locais de consumo onde a marijuana é autorizada.Segundo o jornal norte-americano, o acordo permitirá ainda o cultivo até seis pés da planta de canábis, dentro ou fora de casa, para uso pessoal. Após a luz verde, as primeiras vendas legais poderão acontecer dentro de um ano.Até lá, as autoridades têm pela frente a tarefa de regular e organizar a distribuição, assim como as licenças e impostos ao produto.A legalização pode abrir caminho a uma indústria de 4,2 mil milhões de dólares (cerca de 3,5 mil milhões de euros) e à criação de dezenas de postos de trabalho.Os legisladores democratas pretendem agora moldar a proposta para que a mesma possa um dia transformar-se num modelo nacional.