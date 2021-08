Nova variante da Covid-19 detetada na África do Sul mais infecciosa e resistente às vacinas, revela estudo

Uma nova variante da Covid-19, originalmente detetada na África do Sul e já identificada em Inglaterra e China, será mais transmissível e resistente às vacinas, temem os cientistas num novo estudo do Instituto Nacional de Doenças Transmissíveis da África do Sul e a Plataforma de Inovação e Sequenciamento de Pesquisa KwaZulu-Natal. O estudo está a aguardar revisão de pares.De acordo com os especialistas, esta variante C.1.2 tem ainda mais mutações que o vírus original detetado em Wuhan o que se traduzirá numa maior capacidade infecciosa.Esta variante foi originalmente detetada na África do Sul em maio e desde então já se espalhou pela Inglaterra, China, República Democrática do Congo, Nova Zelândia, Mauritânia, Suíça e até Portugal.Neste novo estudo à variante, que descende da variante C.1 (variante sul africana), os especialistas concluíram que esta tem uma taxa de mutação de cerca de 41,8 mutações por ano. Esta taxa é praticamente o dobro da taxa de mutação atual em variantes consideradas preocupantes.Os cientistas também encontraram 14 mutações em quase 50 por cento das variantes que tinham a sequência C.1.2.