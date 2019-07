As novas imagens divulgadas esta terça-feira pelo Departamento de Segurança Interna dos EUA revelaram as condições precárias em que são mantidos os migrantes (muitos deles crianças) dentro das instalações de vários centros de detenção em Rio Grande Valley, no Sul do Texas.

As imagens fazem parte de um relatório elaborado por auditores do governo norte-americano e têm como objetivo advertir para o perigo que constituem estas instalações, que se encontram superlotadas.

As fotografias mostram crianças e mulheres a dormir no chão com mantas de alumínio e algumas a utilizar máscaras cirúrgicas.

"Durante a semana de 10 de junho de 2019, viajámos para Rio Grande Valley, no Texas, onde observámos novamente uma perigosa superlotação, bem como detenções prolongadas em instalações de controlo fronteiriço que exigem atenção imediata", pode ler-se no relatório, que pretende encorajar o Departamento de Segurança Interna a tomar medidas pelo bem-estar das pessoas.

Esta não é a primeira vez que esta situação acontece, uma vez que em maio se registou um cenário idêntico nas instalações do centro de detenção de El Paso, também no Texas.

No centro de detenção masculino, em Brownsville, surgiu a imagem de um homem a exibir uma placa de cartão com a palavra "help" (ajuda). Segundo o relatório, aquele será um dos 88 homens num espaço com capacidade para 41.

Após a divulgação destas imagens, o comité de supervisão do Congresso dos EUA anunciou a realização de uma auditoria, que deverá acontecer na próxima semana.