Nove civis morreram na explosão de uma mina antipessoal na Síria

Nove civis morreram e dois ficaram feridos quando uma mina antipessoal explodiu esta segunda-feira no deserto sírio central, anunciou a agência oficial da Síria, Sana.

"Nove cidadãos foram mortos e outros dois ficaram feridos na aldeia de Al-Mustariha, a leste de Salamiya (na província de Hama, no centro), após a explosão de uma mina que os terroristas do (movimento 'jihadista' Estado Islâmico) tinham abandonado", informou a agência, acrescentando que as vítimas viajavam num autocarro.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH) - uma ONG sediada no Reino Unido, com uma extensa rede de fontes na Síria - disse que a mina explodiu quando as vítimas se deslocavam para procurar trufas.

O incidente ocorre quase 10 dias depois de um ataque atribuído ao Estado Islâmico, que matou 68 pessoas, também entre um grupo de pessoas que colhiam trufas, segundo o OSDH.

De acordo com esta agência, o Estado Islâmico aproveita o facto de pessoas de áreas rurais remotas se aventurarem no deserto para apanhar trufas para as atacar.

A trufa do deserto, ou trufa de areia, geralmente é colhida entre fevereiro e abril e é vendida a preços elevados.

Quase 10,2 milhões de sírios vivem em áreas contaminadas por artefactos explosivos que mataram cerca de 15 mil pessoas entre 2015 e 2022, segundo a ONU.

Combater as minas é uma tarefa difícil num país que desde 2011 vive um conflito que já matou meio milhão de pessoas e deslocou vários milhões de habitantes.

Quase diariamente, as autoridades sírias anunciam explosões controladas para destruir dispositivos explosivos, munições e outras minas antipessoal abandonadas no território.