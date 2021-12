Nove mortos em queda de avião privado na República Dominicana

Aeronave accidentada cerca del aeropuerto Las Américas, es propiedad de Helidosa.

Nove pessoas morreram esta quarta-feira durante a aterragem de emergência de um avião charter na República Dominicana.A aeronave, operada pelo Helidosa Aviation Goup, descolou do aeroporto internacional La Isabela e tinha como destino Miami, nos EUA.De acordo com dados fornecidos pelo FlightRadar24, o avião registou de imediato problemas, tendo-se despenhado perto da pista do aeroporto Las Américas.A bordo seguiam sete passageiros e fois membros da tripulação. A companhia aérea emitiu já um comunicado a confirmar o acidente.As causas do acidente ainda não são conhecidas.