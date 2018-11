Nove pessoas morrem afogadas em casa na Sicília

Enxurrada repentina inundou moradia onde duas famílias passavam a noite. Mau tempo mata 29 numa semana.

Por Rita F. Batista | 01:30

Uma inundação repentina causou este domingo de madrugada a morte de nove pessoas que se tinham refugiado numa casa na Sicília, Itália, para fugir ao mau tempo. As vítimas pertencem a duas famílias e incluem três crianças.

Segundo as autoridades locais, doze pessoas de duas famílias amigas decidiram juntar-se em casa de uma delas para se abrigarem da tempestade. As previsões eram de uma noite com rajadas de vento a chegar aos 180 quilómetros por hora e ficar em casa pareceu-lhes a melhor opção.



No entanto, devido à chuva torrencial, o rio Militia galgou as margens e uma torrente de água repentina alagou todo o vale, apanhando de surpresa os membros das duas famílias. Só três das doze pessoas conseguiram sobreviver: um pai e uma filha que se tinham ausentado da casa por breves instantes para irem às compras e o progenitor da segunda família, que conseguiu subir a uma árvore e, assim, escapar com vida. As restantes nove pessoas morreram afogadas dentro da habitação, entre elas uma criança de apenas um ano de idade, outra de três e um jovem de quinze anos.

Além desta tragédia que abalou a pequena localidade de Casteldalccia, na Sicília, a tempestade provocou mais três mortes na região, fazendo subir para 29 o número de vítimas mortais do mau tempo em Itália na última semana.