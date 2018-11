Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Cheias e desabamento de terras levam à morte de 29 pessoas em Itália

Pelo menos 12 pessoas foram morreram em sequência da tempestade na ilha da Sicília.

12:20

Pelo menos 12 pessoas morreram na sequência das tempestades na ilha da Sicília, elevando o total de vítimas mortais devido ao mau tempo em Itália para 29, segundo avançou o novo balanço feito pela Agência Reuters, que cita este domingo as autoridades italianas.



As chuvas torrenciais que provocaram deslizamentos de terra e inundações levaram à morte de dez pessoas na região de Palermo, informou a mesma fonte. "Ainda há algumas pessoas desaparecidas", acrescentou o representante das autoridades.



A chuva e os ventos fortes vêm galopando Itália por vários dias, arrancando milhões de árvores e cortando o acesso a aldeias e estradas.



Até ao momento, os maiores danos foram registados nas regiões do norte de Trentino e Veneto.