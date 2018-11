Mau tempo em Itália já tirou a vida a 20 pessoas

Mantém-se o alerta máximo para várias zonas italianas. Nova vaga de ventos e chuvas fortes nos próximos dias.

Por Rita F. Batista | 01:46

As fortes rajadas de vento que se têm feito sentir e as chuvas fortes que caem com intensidade e violência, provocando inundações, já causaram a morte a, pelo menos, 20 pessoas em Itália nos últimos dias.

A região de Veneto, no nordeste, foi particularmente atingida, com centenas de árvores derrubadas, após os ventos muito violentos que sopraram na última semana. "É como após um tremor de terra", declarou o governador desta região, Luca Zaia. Mas a intempérie estende-se a outras regiões. Mais a sul, a Sicília sofreu igualmente inundações e várias estradas ficaram intransitáveis. As escolas e estabelecimentos de ensino estão fechados.

A proteção civil italiana já classificou esta vaga de mau tempo como "uma das situações meteorológicas mais complexas dos últimos 60 anos". O alerta mantém-se elevado, uma vez que é esperada uma nova vaga de chuvas para hoje e ao longo da próxima da semana.

Na segunda-feira Veneza sofreu uma das piores subidas das águas da história recente. A velocidade do vento atingiu os 180 quilómetros por hora.

Os serviços de socorro não têm tido mãos a medir para todas as ocorrências a que são chamados e têm trabalhado debaixo de condições adversas. Muitas das vítimas morreram dentro de casa ou dentro dos carros.