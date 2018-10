Tempestade em Itália mata onze pessoas e inunda Veneza

O mau tempo ainda perdura em várias regiões italianas, com ventos superiores a 100 km/h e ondas com mais de sete metros na costa.



O jornal La Reppublica detalha que sete pessoas morreram na segunda-feira em vários pontos do país (dois na província de Frosinone, um em Terracina na Província de Latina, um em Nápoles, um em Albisola em Savona, uma em Feltre, Bellunese e um em San Martino in Badia, na província de Bolzano).













Os serviços de proteção civil registam mais de 7 mil ocorrências no país, onde mais de 5800 bombeiros respondem a situações de deslizamento de terra, árvores caídas, e enxurrados.





My girlfriend from Venice sent me this video of one of the most beautiful cities in the world. Of course they are first to show you the future of our costal inhabitants . Now is the time for #ClimateAction #ZeroHour pic.twitter.com/hDAr4R0UBf