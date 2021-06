Novo medicamento para combater o Alzheimer não garante "nem utilidade nem segurança"

De acordo com a FDA, o aducanumabe é o "primeiro tratamento dirigido à fisiopatologia subjacente da doença de Alzheimer, a presença de placas beta-amiloides no cérebro". O regulador acredita ainda que o medicamento desenvolvido pela farmacêutica Biogen, em parceria com a japonesa Eisai Co., é o único capaz de tratar a doença subjacente, em vez de controlar apenas sintomas como a ansiedade e insónia. Em 2019, a Biogen interrompeu dois estudos do medicamento depois de resultados que sugeriam que o "aducanumabe" (o anticorpo utilizado) não cumpria o objetivo de desacelerar a degeneração mental e funcional em pacientes com Alzheimer. Mais tarde, a empresa anunciou que uma nova análise de um dos estudos levava a concluir que o medicamento era eficaz em doses mais elevadas.Leia a noticia completa aqui