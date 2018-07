Novo perigo na Internet aterroriza jovens e ameaça famílias

Autoridades americanas alertam para o perigo de um novo desafio do género “Baleia Azul”.

15:27

Momo, um personagem online assustadora, que está a aterrorizar os jovens e as suas famílias através da aplicação Whatsapp e do jogo Minecraft, há já duas semanas, nos Estados Unidos.

Graficamente, a figura de Momo assemelha-se à personagem Samara Morgan da série de filmes de terror "The Ring" e utiliza um contacto com número japonês. Sabe-se que a figura assustadora envia fotos e vídeos perturbadores que podem colocar em risco as crianças e adolescentes abordados.

A personagem dá preferência à aplicação Whatsapp para estabelecer contacto com os jovens e assusta-los depois de ter pedido informações privadas para ameaçar toda a família em seguida.

Alegadamente a personagem será resultado de inteligência artificial, para combinar as informações recebidas em futuras ameaças.

Recorde-se que em 2017, dezenas de crianças e adolescentes sofreram cibercrime, nomeadamente vítimas do desafio "Baleia Azul" que se tornou viral e fatal em alguns casos.