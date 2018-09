Vídeos dramáticos mostram momentos nunca vistos do 11 de Setembro

Quase 17 anos depois da tragédia de Nova Iorque, continuam a surgir vídeos inéditos da queda das torres.

Por J.C.M. | 18:35

A poucos dias do 17º aniversário dos atentados de 11 de setembro de 2001, que mataram quase três mil pessoas em Nova Iorque, Washington e na Pensilvânia, continuam a aparecer imagens inéditas.







O canal do You Tube WTCFO|AVideos, que divulga gravações sobre os atentados de Nova Iorque, publicou um conjunto de imagens inéditas que mostram o terror de quem estava no local dos atentados no momento em que os aviões colidiram e, depois, quando as torres desabaram.



Numa compilação com cerca de 29 minutos, vêm-se as imagens captadas pelo repórter da CBS Mark LaGanga, que estava no 'Ground Zero', junto às torres do Word Trade Center e edifícios vizinhos. Algum do material já tinha sido difundido, mas muitos momentos são inéditos. Os vídeos aparecem agora com melhoramentos de audio e imagem.



Um dos momentos mais impressionantes acontece por volta do minuto 18, quando se vê o momento em que cai a torre norte. O desmoronamento provoca uma densa nuvem de fumo, poeira e detritos, que apaga por completo a luz do dia.



Ao minuto 5, a pessoa que está a filmar entra no lobby da torre 7, deparando-se com um cenário caótico de destruição. O filme espelha a ansiedade das equipas de resgate, que pedem, repetidamente, às pessoas que abandonem o local.



O desespero dos sobrevivente, completamente desorientados e cobertos de poeira, é bem patente nestas imagens.



A 11 de Setembro de 2011, terroristas ligados à Al Qaeda de Bin Laden desviaram quatro aviões e despenharam-nos contra as duas torres do World Trade Center e contra o Pentágono. O quarto avião caiu na Pensilvânia depois de os passageiros terem enfrentado os terroristas, impedindo que o aparelho fosse usado para atingir outro alvo.