Número de mortos do sismo e tsunami pode passar os 5 mil

Autoridades admitem que há milhares de desaparecidos na Indonésia.

Por Rita F. Batista | 08:58

O sismo seguido de tsunami que atingiu a ilha de Celebes, na Indonésia, a 28 de setembro, poderá ter feito mais de cinco mil mortos, admitiram ontem as autoridades. Até ao momento foram encontrados quase dois mil corpos, mas ainda há milhares de pessoas dadas como desaparecidas.



A vala comum aberta na semana passada, e que tinha capacidade para cerca de mil corpos, revelou-se insuficiente. O governo pondera agora abrir mais valas em duas localidades perto de Palu, a cidade mais atingida.



Aliás, as autoridades avançaram que é provável que o número de mortos ronde as cinco mil vítimas, uma estimativa feita através do número de desaparecidos.



Apesar de as buscas prosseguirem, a probabilidade de encontrar sobreviventes quase duas semanas após a catástrofe é cada vez mais remota e, por isso, a polícia acredita que quem se encontra desaparecido terá perdido a vida.



Entretanto, e apesar dos estragos causados pelo sismo e pelo tsunami, as crianças e adolescentes de Palu retomaram ontem as aulas, tendo as autoridades pedido aos professores para reunirem todas as informações possíveis e fazerem a contagem das crianças que compareceram e daquelas que faltaram para poderem cruzar informação e perceber quem está desaparecido, de forma a atualizar as listas já elaboradas.