"Nunca estive tão assustada": Jovem detida à força pela polícia durante vigília por Sarah descreve terror em Londres

Patsy Stevenson foi uma das vítimas da repressão policial ocorrida este domingo durante a vigília por Sarah Everard, a jovem que foi sequestrada e assassinada em Londres. A polícia algemou e levou à força alguns dos participantes após o manifestação ter sido desautorizada devido à pandemia, mas são muitos os que acham que as autoridades abusaram do poder que lhes foi concedido.A manifestante Patsy descreveu esta segunda-feira no Good Morning Britain, um programa matutino na rede de televisão britânica ITV, o terror que viveu às mãos da polícia.Patsy afirma que só participou na vigília para "deixar uma vela", em homenagem a Sarah, e não entende o porquê da violência policial que se viveu em Londres. Acusa ainda a polícia britânica de ter "falado agressivamente com as mulheres".A estudante aponta ainda que é "pequena", mas, ainda assim, foi manietada no chão por dois polícias "corpulentos". Sublinha que a manifestação era "pacífica", mas que a polícia começou a virar-se contra as mulheres no local. Estas pediram a Patsy que se juntasse a elas em nome de Sarah, uma vez que polícia apresentava um comportamento violento.