Nuvem tóxica provocada pela erupção de vulcão em La Palma chega à Península Ibérica

A nuvem de dióxido de enxofre emitida pelo vulcão que está em erupção desde domingo na ilha espanhola de La Palma, nas Canárias, já chegou a Ibiza, Formentera e algumas regiões da costa de Múrcia e deverá atingir esta sexta-feira outras regiões de Espanha, mas os peritos garantem que não representa perigo para as populações.





Especialistas do sistema europeu de observação da Terra Copérnico estimam que a nuvem de gases tóxicos atinja esta sexta-feira grande parte da costa mediterrânica de Espanha, França, Itália, Argélia e Líbia, bem como a totalidade de Marrocos e Tunísia. O dióxido de enxofre é um gás tóxico e prejudicial tanto para a saúde humana como para o meio ambiente. No entanto, o facto de os gases estarem concentrados a mais de três mil metros de altitude, acima das nuvens, torna improvável que entre em contacto com estas e provoque chuva ácida.