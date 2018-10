Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"O chapéu do Trump faz-me sentir como um super herói", diz rapper Kanye West

Americano reuniu-se com o presidente dos Estados Unidos no Salão Oval da Casa Branca.

22:28

O rapper americano Kanye West esteve esta quinta-feira com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na Casa Branca, e num monólogo de 10 minutos usou o boné vermelho com a frase "Make America Great Again", símbolo da campanha de Trump.



"Adoro este homem. Este boné faz-me sentir como um super herói. Os meus amigos disseram-me para não usar o boné, assustaram-me, mas dá-me poder, de certa forma", disse o rapper, de acordo com a BBC, no Salão Oval da residência oficial.



Kanye West confessou também que Trump merece mais respeito por todos. "Se ele não parece bem, nós também não parecemos bem", assumiu.



No encontro entre Trump e West, que antecedeu um almoço, discutiu-se o sistema prisional do país e a violência em Chicago.



O rapper tem mostrado o seu apoio a Trump, inclusive foi ao programa Saturday Night Live com o já mencionado boné vermelho.