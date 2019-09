Um homem cego fugiu de casa com o filho de 24 anos, com paralisia cerebral e não consegue andar, para escapar aos estragos do furacão Dorian, nas Bahamas, que arrancou o telhado da sua casa, localizada nas ilhas Ábaco.Segundo avança a CNN, o homem, Brent Lowe, carregou o filho às costas para fugir das inundações que lhe "chegavam até ao queixo"."Estava aterrorizado. Nunca pensei que as águas fossem tão fundas. Pensei que me chegariam aos joelhos. Só quando saí é que me apercebi. Pensei que se ficassse mais fundo ia ter que nadar com ele. Mas felizmente não aconteceu", sublinhou Brent, de acordo com a mesma fonte.Tentou arranjar um lugar seguro até que chegou a casa de um vizinho, apesar de chover torrencialmente. Chegados lá, Brent Lowe e o filho esperaram que as condições meteorológicas acalmassem para se deslocarem até a um abrigo próximo.O filho de Brent ficou em casa de familiares, mas o homem teve de ser recolocado em Nassau, capital das Bahamas, onde vive atualmente.Recorde-se que o furacão Dorian já matou 43 pessoas. Nas Bahamas, os ventos chegaram aos 295 quilómetros por hora antes do furacão seguir até à Florida.Com mais de mil desaparecidos, teme-se que o número de mortos aumente significativamente. Milhares de pessoas tentaram deixar as ilhas de Ábaco, das mais devastadas pela tempestade.