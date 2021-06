"O meu sonho é que estejamos juntas": Mãe de irmãs desaparecidas desespera após novas pistas

Tantos sueños por vivir mi Oli, tanto que compartir junto con tu hermana Anna, las tres juntas. Ahora mi único sueño es que estemos juntas y que sea como sea el futuro que nos espera, nada nos separe. #bringbackhomeannaandolivia #sosdesparecidos #family #annayolivia pic.twitter.com/UK5XJ2MCUy — bringbackhomeannaandolivia (@annayolivia) June 8, 2021

"Tantos sonhos por viver minha Oli, tanto para partilhar junto com a tua irmã Anna, nós três juntas". Foi desta forma que Beatriz, mãe de Olivia e Anna, reagiu às recentes notícias de que uma garrafa de oxigénio e um lençol pertencentes a Tomás Gimento foram encontrados no fundo do mar.A mãe das duas meninas partilhou um vídeo da filha mais velha, Olivia, de seis anos, onde esta surge a apreciar um vestido de noiva. Na publicação feita no Twitter, Beatriz revela o seu sonho. "O meu único sonho é que estejamos juntos e que seja o que for que o futuro nos espera, nada nos separa".Joaquín Amills, presidente da associação SOS Desaparecidos e porta-voz de Beatriz, garantiu à Antena 3 que a descoberta destes objetos foi um duro golpe para a mãe das meninas. "A Beatriz está muito mal", assegurou.De acordo com o jornal El País, ambos os objetos serão submetidos a uma análise para tentar confirmar se eles podem fornecer pistas sobre o paradeiro dos menores.A garrafa e o lençol de uma capa de edredom estavama uma profundidade de cerca de mil metros.Foi esta segunda-feira que o sonar e o robô do navio 'Ángeles Alvariño' - que está empenhado nas buscas pelas duas meninas - detetou os dois objetos que a investigação da Guardia Civil confirmou pertencerem ao pai de Olivia e Anna, principal e único suspeito do rapto das filhas.A embarcação oceanográfica, que encerrou os trabalhos de buscas na terça-feira, ficará pelo menos até ao próximo dia 14 no local, dependendo de como evoluir a busca. Este navio, que possui um sonar e um robô submarino, funciona sem parar dia e noite e, desde que se juntou à busca pelas meninas e pelo pai, já rastreou cerca de dezesseis quilómetros quadrados.A área escolhida para realizar as buscas no mar foi definida pela tripulação de Ángeles Alvariño e pela Guarda Civil com base na localização do telemóvel de Tomás Gimeno na noite de 27 de abril, quando fez duas viagens ao mar.O barco de Tomás Gimeno foi encontrado vazio pelas autoridades, à deriva e sem âncora.